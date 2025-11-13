अकाउंट में रुपये होने पर भी SBI ने बाउंस कर दी थी EMI, अब बैंक ग्राहक को चुकाएगा भारी-भरकम पैसा

शिकायतकर्ता श्रीमती शर्मा ने HDFC बैंक से कार लोन लिया था और बैंक को निर्देश दिया था कि वह SBI में उनके बचत खाते से EMI काट ले। लेकिन उनकी 11 EMI बाउंस हो गईं और SBI ने 400 रुपये के हिसाब से 4,400 रुपये चार्ज काट लिया। जब इसका पता श्रीमती शर्मा को चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखी थी। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट प्रिंट किया और बैंक को जमा कर दिया और काटे गए पैसे रिफंड करने की मांग की, लेकिन SBI ने उनकी बात नहीं मानी और बाउंस फीस को वापस करने से इनकार कर दिया।