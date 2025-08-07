Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ डालें 2 लाख रुपये और पाएं 89,990 रुपये का फिक्स ब्याज

Post Office Saving Schemes: भारतीय डाक अपने ग्राहकों से कई तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम्स की पेशकश करता है। ये योजनाएं सरकार समर्थित होती हैं, इसलिए इनमें निवेश करने पर जोखिम नहीं रहता है। एफडी और दूसरी सेविंग स्कीम्स की तुलना में पोस्ट ऑफिस की योजनाएं ग्राहकों को अधिक ब्याज दर ऑफर करती हैं। अगर आप बिना कोई रिस्क लिए अपने पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आज हम पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम की बात करेंगे। इसे पोस्ट ऑफिस टीडी या पोस्ट ऑफिस एफडी के नाम से भी जाना जाता है।