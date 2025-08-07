Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ डालें 2 लाख रुपये और पाएं 89,990 रुपये का फिक्स ब्याज

Post Office Saving Schemes: भारतीय डाक अपने ग्राहकों से कई तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम्स की पेशकश करता है। ये योजनाएं सरकार समर्थित होती हैं, इसलिए इनमें निवेश करने पर जोखिम नहीं रहता है। एफडी और दूसरी सेविंग स्कीम्स की तुलना में पोस्ट ऑफिस की योजनाएं ग्राहकों को अधिक ब्याज दर ऑफर करती हैं। अगर आप बिना कोई रिस्क लिए अपने पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आज हम पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम की बात करेंगे। इसे पोस्ट ऑफिस टीडी या पोस्ट ऑफिस एफडी के नाम से भी जाना जाता है।
भारतीय डाक 4 तरह की टीडी स्कीम ऑफर करता है। ये हैं- 1 साल का टीडी अकाउंट, 2 साल का टीडी अकाउंट, 3 साल का टीडी अकाउंट और 5 साल का टीडी अकाउंट।
पोस्ट ऑफिस टीडी अकाउंट्स में 6.9 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक ब्याज मिलता है। 1 साल की टीडी में 6.9 फीसदी ब्याज मिल रहा है। 2 साल की टीडी में 7 फीसदी ब्याज मिल रहा है। 3 साल की टीडी में 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। वहीं, 5 साल की टीडी में सबसे अधिक 7.5 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।
|TD की अवधि
|ब्याज दर
|1 साल की TD
|6.9%
|2 साल की TD
|7%
|3 साल की TD
|7.1%
|5 साल की TD
|7.5%
पोस्ट ऑफिस टीडी स्कीम में सिंगल अकाउंट के अलावा जॉइंट अकाउंट खुलवाने का भी विकल्प है। अगर आप पत्नी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस स्कीम में वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं। वहीं जमा की न्यूनतम लिमिट 1000 रुपये है।
आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर अपनी-अपनी सेविंग्स से 1-1 लाख रुपये इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्याज 5 साल की टीडी में मिल रहा है। अगर आप दोनों मिलकर 5 साल के टीडी अकाउंट में 2 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 2,89,990 रुपये मिलेंगे। इस तरह आपको 89,990 रुपये का फिक्स ब्याज मिल जाएगा।
अगर आप दोनों मिलकर इस स्कीम में 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 7,24,974 रुपये मिलेंगे। इस तरह इस निवेश में आपको 2,24,974 रुपये का फिक्स ब्याज मिल जाएगा।