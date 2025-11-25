कॉरपोरेट जॉब छोड़ चले गए पहाड़, हॉस्टल्स में 3 साल वॉलंटियरिंग की फिर खोल लिया कैफे, अब मजे से जी रहे जिंदगी

अब मुकुल और तूबा जिभी में एक कैफे चलाते हैं, जिसका नाम है ब्लीब्लू (Bleeblu Cafe)। वो यहीं नहीं रुके, Bleeblu Stays नाम से 9 कमरों वाला हॉस्टल भी खोल रहे हैं। उन्हें जिभी में एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली जो उनके हिसाब से परफेक्ट थी। हालांकि, हिमाचल में राज्य से बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने 15 साल की लीज पर प्रॉपर्टी ली, जिसके लिए वो सालाना 2.5 लाख रुपये देते हैं। दोनों ने कैफे ब्लीब्लू को अप्रैल 2024 में खोला था, तूबा ने कैफे खुलने से एक महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ दी।