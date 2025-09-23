महंगाई भत्ते से लेकर बोनस तक तेज हुई डिमांड, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचा मामला

त्योहारी सीजन आ चुका है, लेकिन महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) और दूसरे भत्ते न मिलने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी बढ़ रही है। आम तौर पर जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की किस्त की घोषणा सितंबर अंत तक हो जाती है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में 3 महीने का एरियर जारी हो जाता था। लेकिन सितंबर महीने का आखिर आ गया और DA/DR की घोषणा नहीं हुई है। इसे लेकर कर्मचारियों में अनिश्चितता का माहौल है।
इस कड़ी में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। संगठन के महासचिव एस.बी. यादव ने पत्र में कहा है कि घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनरों में गहरा असंतोष है।
पत्र में सिर्फ DA/DR ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) और एड-हॉक बोनस की घोषणा का भी मुद्दा उठाया गया है। संगठन का कहना है कि दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार सामने हैं, ऐसे में बोनस का समय पर पेमेंट जरूरी है।
देशभर में करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर DA/DR संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई के टेन्योर के लिए DA/DR में 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान है। यह बढ़ोतरी लागू होने पर कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में सीधा फायदा मिलेगा।
कन्फेडरेशन ने साफ कहा है कि अगर आदेशों में और देरी हुई तो असंतोष और गहरा सकता है। संगठन ने वित्त मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर आदेश जारी करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके।