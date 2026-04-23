Realty Boom: बिल्डर्स ने किए 54,800 करोड़ के सौदे, खरीदी 3000 एकड़ जमीन, घरों की कमी होगी खत्म

Real Estate Land Deals India: भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेज उछाल के संकेत मिल रहे हैं। साल 2025 में डेवलपर्स ने 149 सौदों के जरिए 3,093 एकड़ जमीन खरीदी, जिनकी कुल कीमत 54,818 करोड़ रुपए रही। यह पिछले साल की तुलना में 32% अधिक है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म जेएलएल के अनुसार, इतनी बड़ी जमीन खरीद आने वाले वर्षों में आवास, ऑफिस और मिश्रित परियोजनाओं की नई लहर ला सकती है। जमीन खरीद के मामले में 2026 की भी शानदार शुरुआत हुई है। मार्च तिमाही 2026 में कुल 18,000 करोड़ रुपए में बिल्डर्स ने 900 एकड़ जमीन की खरीदारी की है।