Digital Gold से जरा बचके! SEBI ने दी है चेतावनी, डूब सकता है आपका पैसा

SEBI की इस चेतावनी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि डिजिटल गोल्ड क्या है और ये काम कैसे करता है, फिर हम जानेंगे कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलेटर के दायरे में आते हैं। देखिए, गोल्ड एक महंगा मेटल है, जिसे खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, ज्यादातर मौकों पर एक साथ बड़ी मात्रा में तो कतई नहीं। इसलिए डिजिटल गोल्ड एक सुविधा देता है कि आप डिजिटल गोल्ड को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऑनलाइन खरीदकर रख लें। ऐसी तमाम वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, जो डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। ये वेबसाइट्स और ऐप्स ये दावा करते हैं कि जितना गोल्ड आप खरीदते हैं, उतनी ही मात्रा का 24 कैरेट गोल्ड वो तिजोरियों में सुरक्षित रख देते हैं। आपको अपने सोने का एक डिजिटल रिकॉर्ड मिलता है, और आप इसे कभी भी वापस बेच सकते हैं या फिजिकल गोल्ड मंगवा भी सकते हैं, जैसे कि सोने का सिक्का। इसे आसान और सुविधाजनक बताया जाता है।