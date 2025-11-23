Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

FD Interest Rates: 3 साल की एफडी पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे अधिक ब्याज दर, जानिए रेट्स

FD Interest Rates: एसबीआई सामान्य ग्राहकों को 3 साल की एफडी पर 6.3% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं बैंक सीनियर सिटीजंस को 6.8% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 23, 2025

FD interest rates

बैंक सीनियर सिटीजंस को अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं। (PC: Pixabay)

FD Interest Rates: सेफ, सिक्योर और फिक्स्ड-रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहने वाले लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी काफी पसंद आती है। लेकिन किसी बड़ी रकम को फिक्स करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना कर ली जाए। आमतौर पर, इन ब्याज दरों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता और यह एक सीमित दायरे में ही रहती हैं। हालांकि, छोटी सी ब्याज दर का अंतर भी लंबे समय और बड़ी रकम पर निवेश किए जाने पर आपके रिटर्न में बड़ा फर्क ला सकता है। आइए जानते हैं कि देश के प्रमुख कमर्शियल बैंक एफडी पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

एचडीएफसी बैंक

यह बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.45% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% ब्याज ऑफर करता है। वहीं, 18 से 21 महीने की अवधि पर बैंक सबसे अधिक ब्याज दर ऑफर करता है।

आईसीआईसीआई बैंक

यह प्राइवेट सेक्टर बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.6% और सीनियर सिटीजंस को 7.2% ब्याज देता है।

कोटक महिंद्रा बैंक

तीन साल की एफडी पर यह बैंक सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः 6.4% और 6.9% ब्याज देता है। हालांकि, 391 दिन से 2 साल से कम अवधि वाली एफडी पर यह 6.7% और 7.2% की सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान करता है।

फेडरल बैंक

यह निजी बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः 6.7% और 7.2% ब्याज देता है। यही इस बैंक की सबसे अधिक ब्याज दर है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

देश का सबसे बड़ा बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.3% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.8% ब्याज देता है। वहीं, 2 से 3 साल की अवधि पर 6.45% और 6.95% की उच्चतम दरें मिलती हैं।

केनरा बैंक

यह सरकारी बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज देता है। हालांकि, 444 दिनों की अवधि पर यह 6.5% और 7% की सर्वोच्च ब्याज दर प्रदान करता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यह सरकारी बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.6% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.1% ब्याज दे रहा है।

ये भी पढ़ें

Multibagger Stock: 5 साल में दिया 56,000% रिटर्न, इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, आज भी लगा है अपर सर्किट
कारोबार
Multibagger Stock

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Nov 2025 05:56 pm

Hindi News / Business / FD Interest Rates: 3 साल की एफडी पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे अधिक ब्याज दर, जानिए रेट्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

नहीं चुका पा रहे Personal Loan की EMI तो न हों परेशान, इन तरीकों से मिलेगी राहत

personal loan settlement calculator
कारोबार

Property खरीदने जा रहे हैं? जान लीजिए सस्ता घर खरीदने की ट्रिक, फायदे में रहेंगे आप

Property Tips
कारोबार

Bank Holiday Next Week: इस हफ्ते निपटाना है जरूरी बैंकिंग काम? जान लीजिए कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday This Week
कारोबार

Stock Market Outlook: क्या शेयर मार्केट में आने वाली है बड़ी तेजी? जानिए ये 6 फैक्टर्स क्या कह रहे हैं

Stock Market Outlook
कारोबार

Gold Price: पिछले 1 महीने में कैसा रहा सोने का ट्रेंड, अगले एक महीने में कहां जा सकते हैं भाव, एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.