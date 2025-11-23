FD Interest Rates: 3 साल की एफडी पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे अधिक ब्याज दर, जानिए रेट्स

बैंक सीनियर सिटीजंस को अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं। (PC: Pixabay)
FD Interest Rates: सेफ, सिक्योर और फिक्स्ड-रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहने वाले लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी काफी पसंद आती है। लेकिन किसी बड़ी रकम को फिक्स करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना कर ली जाए। आमतौर पर, इन ब्याज दरों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता और यह एक सीमित दायरे में ही रहती हैं। हालांकि, छोटी सी ब्याज दर का अंतर भी लंबे समय और बड़ी रकम पर निवेश किए जाने पर आपके रिटर्न में बड़ा फर्क ला सकता है। आइए जानते हैं कि देश के प्रमुख कमर्शियल बैंक एफडी पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
यह बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.45% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% ब्याज ऑफर करता है। वहीं, 18 से 21 महीने की अवधि पर बैंक सबसे अधिक ब्याज दर ऑफर करता है।
यह प्राइवेट सेक्टर बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.6% और सीनियर सिटीजंस को 7.2% ब्याज देता है।
तीन साल की एफडी पर यह बैंक सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः 6.4% और 6.9% ब्याज देता है। हालांकि, 391 दिन से 2 साल से कम अवधि वाली एफडी पर यह 6.7% और 7.2% की सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान करता है।
यह निजी बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः 6.7% और 7.2% ब्याज देता है। यही इस बैंक की सबसे अधिक ब्याज दर है।
देश का सबसे बड़ा बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.3% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.8% ब्याज देता है। वहीं, 2 से 3 साल की अवधि पर 6.45% और 6.95% की उच्चतम दरें मिलती हैं।
यह सरकारी बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज देता है। हालांकि, 444 दिनों की अवधि पर यह 6.5% और 7% की सर्वोच्च ब्याज दर प्रदान करता है।
यह सरकारी बैंक तीन साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.6% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.1% ब्याज दे रहा है।
