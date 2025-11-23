FD Interest Rates: 3 साल की एफडी पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे अधिक ब्याज दर, जानिए रेट्स

FD Interest Rates: सेफ, सिक्योर और फिक्स्ड-रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहने वाले लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी काफी पसंद आती है। लेकिन किसी बड़ी रकम को फिक्स करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना कर ली जाए। आमतौर पर, इन ब्याज दरों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता और यह एक सीमित दायरे में ही रहती हैं। हालांकि, छोटी सी ब्याज दर का अंतर भी लंबे समय और बड़ी रकम पर निवेश किए जाने पर आपके रिटर्न में बड़ा फर्क ला सकता है। आइए जानते हैं कि देश के प्रमुख कमर्शियल बैंक एफडी पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।