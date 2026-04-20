जीवन जीने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? जिसके बाद आपको नहीं पड़े कमाने की जरूरत

Financial Independence: दाल-रोटी तो दाल-रोटी ही रहती है। चाहे अरबपति खाए या कोई नौकरी करने वाला। यह बात किसी फिलॉसफी की किताब से नहीं, बल्कि X पर एक पोस्ट से आई है। IT कंपनी में सीनियर मैनेजर गुरजोत अहलूवालिया ने X पर कुछ ऐसा लिखा जो बहुत से लोगों के दिल को छू गया। उनका कहना था कि अगर किसी के पास 8 से 10 करोड़ रुपये का फंड है, अपना घर है और एक ढंग की गाड़ी है, तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और किसी अरबपति की जिंदगी में असल फर्क उतना नहीं जितना हम सोचते हैं।