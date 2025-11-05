खतरे में जॉब मार्केट का भविष्य! सौरभ मुखर्जी ने दी चेतावनी- भारत बन रहा गिग इकोनॉमी

दुनियाभर में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की वजह से जॉब्स जा रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। शेयर बाजार के एक एक्सपर्ट ने भारत पर इसका क्या असर होगा, उस बारे में बताया है। एक पॉडकास्ट के दौरान मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'देश में व्हाइट कॉलर जॉब्स की ग्रोथ का पहिया थम गया है, यह स्लोडाउन अस्थायी नहीं है, बल्कि एक बुनियादी बदलाव है।' वे बताते हैं कि पारंपरिक कॉर्पोरेट जॉब्स की वापसी की संभावना कम है। यह भारतीयों के जीवनयापन के तरीके में बड़े बदलाव का संकेत है।