Gold Price Today: सोने-चांदी में जारी है धुआंधार तेजी, जानिए दिवाली और साल के आखिर तक कहां जाएंगे भाव

Gold Price Today: लगातार तेजी के चलते सोने-चांदी की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड लेवल बना रही हैं। चांदी की कीमत 1.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 07, 2025

Gold Price Today

सोने में लगातार तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को भी तेजी देखी जा रही है। इस तेजी से सोने ने आज फिर नया ऑल टाइम हाई लेवल बनाया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.44 फीसदी या 524 रुपये की तेजी के साथ 1,20,773 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सोने ने 1,20,879 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया उच्च स्तर बनाया है। वैश्विक बाजार में भी सोने में भारी तेजी देखी जा रही है।

क्यों आ रही सोने में तेजी?

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा आगे ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। अमेरिका में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनिश्चितताएं बढ़ने से सेफ हैवन एसेट के रूप में सोने की डिमांड बढ़ी है। अमेरिका में शटडाउन से काफी अधिक नौकरियां जाने का खतरा है। गतिरोध सातवें दिन भी जारी रहने की संभावना है। इस गतिरोध से एजेंसी ऑपरेशंस के लिए 1.7 ट्रिलियन डॉलर का फंड रुक गया है, जो एनुअल फेडरल बजट का लगभग एक-चौथाई है।

चांदी में भी दिख रही तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी मंगलवार सुबह तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड कर रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 0.11 फीसदी या 163 रुपये की बढ़त के साथ 1,47,682 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

कहां जाएंगे सोने-चांदी के भाव?

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, एमसीएक्स गोल्ड के लिए 1,19,100 से 1,18,000 पर सपोर्ट है। वहीं, 1,21,000 से 1,22,200 पर प्रतिरोध है। जबकि चांदी के लिए 1,46,200 रुपये से 1,45,000 रुपये पर सपोर्ट है। वहीं, 1,48,800 रुपये से 1,50,000 रुपये पर प्रतिरोध है। जैन के अनुसार, दिवाली तक सोने का भाव 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं, साल के आखिर तक सोना 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। उधर चांदी दिवाली तक 1,50,000 रुपये और दिसंबर तक 1,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतें भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हैं। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.47 फीसदी या 18.60 डॉलर की बढ़त के साथ 3,994.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.34 फीसदी या 13.74 डॉलर की बढ़त के साथ 3,974.72 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में मंगलवार सुबह मिला जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव शुरुआती कारोबार में 0.09 फीसदी या 0.05 डॉलर की गिरावट के साथ 48.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.03 फीसदी या 0.01 डॉलर की बढ़त के साथ 48.52 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने-चांदी में जारी है धुआंधार तेजी, जानिए दिवाली और साल के आखिर तक कहां जाएंगे भाव

