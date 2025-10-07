Gold Price Today: सोने-चांदी में जारी है धुआंधार तेजी, जानिए दिवाली और साल के आखिर तक कहां जाएंगे भाव

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, एमसीएक्स गोल्ड के लिए 1,19,100 से 1,18,000 पर सपोर्ट है। वहीं, 1,21,000 से 1,22,200 पर प्रतिरोध है। जबकि चांदी के लिए 1,46,200 रुपये से 1,45,000 रुपये पर सपोर्ट है। वहीं, 1,48,800 रुपये से 1,50,000 रुपये पर प्रतिरोध है। जैन के अनुसार, दिवाली तक सोने का भाव 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं, साल के आखिर तक सोना 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। उधर चांदी दिवाली तक 1,50,000 रुपये और दिसंबर तक 1,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है।