Home Loan के साथ बैंक ग्राहकों से लेते हैं काफी सारे हिडन चार्जेज, यहां देखिए लिस्ट

Home Loan Charges: भारत में बड़ी संख्या में लोग घर खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप बिना पूर्व तैयारी के होम लोन लेते हैं, तो आपको कई बार पछताना भी पड़ जाता है। होम लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों और दूसरे चार्जेज की तुलना कर लेनी चाहिए। जहां सबसे सस्ता लोन मिल रहा हो, वहां से लेना चाहिए। होम लोन देते समय बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों से कई तरह के दूसरे चार्जेज भी वसूलते हैं। आइए जानते हैं कि ये चार्जेज कौन कौन से हैं।