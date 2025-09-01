Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: जबरदस्त तेजी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोने-चांदी का भाव, क्या यह है खरीदने का सही समय?

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बढ़त के चलते भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। शुरुआती कारोबार में चांदी वायदा 1,24,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 01, 2025

Gold Silver Price Today
सोने-चांदी के भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इससे दोनों ही कीमती धातुओं के भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना भारी बढ़त लेकर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 1.01 फीसदी या 1052 रुपये की बढ़त लेकर 1,04,876 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह सोने का अब तक का सबसे ऊंचा भाव है।

चांदी में जबरदस्त तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार सुबह चांदी की वायदा कीमतें बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 1.87 फीसदी या 2,277 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह चांदी का रिकॉर्ड हाई भाव है।

PPF में 8 हजार रुपये महीने के निवेश से 20 साल में जमा होंगे 42 लाख रुपये, समझिए गणित
कारोबार
PPF Calculator

क्यों आई सोने-चांदी में तेजी?

सोने-चांदी की कीमतों में आई इस भारी तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह रेट कट की उम्मीद है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दर घटा सकता है। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल रेट कट के संकेत दे चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसके प्रभाव ने सोने को सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत किया है। इससे सोने के भाव बढ़ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते भी सोने में तेजी देखी जा रही है।

क्या यह सोना खरीदने का सही समय है?

केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया के अनुसार, सोने-चांदी की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में प्रॉफिट बुक करने के बजाय गिरावट में खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार ने कहा, 'हम सोने और चांदी में किसी भी तरह की शॉर्ट सेलिंग से बचने की सलाह देते हैं। सोने की कीमत के शॉर्ट टर्म में 1,07,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जाने की उम्मीद है। वहीं, चांदी की कीमत शॉर्ट टर्म में 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है।'

वैश्विक स्तर पर सोना

सोने की वैश्विक कीमतों में भी सोमवार को भारी तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोमवार सुबह सोने का भाव 0.75 फीसदी या 26.30 डॉलर की बढ़त के साथ 3,542.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.76 फीसदी या 26.34 डॉलर की बढ़त के साथ 3,474.29 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

वैश्विक स्तर पर चांदी

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी सोमवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 1.83 फीसदी या 0.62 डॉलर की बढ़त के साथ 41.35 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.79 फीसदी या 0.71 डॉलर की बढ़त के साथ 40.43 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।

Car Buying Tips: सस्ते में खरीदनी है नई कार? इन 6 टिप्स से बच जाएंगे काफी पैसे
कारोबार
Car Buying Tips

Published on:

01 Sept 2025 10:15 am

