Gold Silver Price Today: जबरदस्त तेजी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोने-चांदी का भाव, क्या यह है खरीदने का सही समय?

सोने-चांदी की कीमतों में आई इस भारी तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह रेट कट की उम्मीद है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दर घटा सकता है। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल रेट कट के संकेत दे चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसके प्रभाव ने सोने को सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत किया है। इससे सोने के भाव बढ़ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते भी सोने में तेजी देखी जा रही है।