Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी-भरकम तेजी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 18, 22, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। बुधवार दोपहर घरेलू वायदा बाजार में सोना 4.19 फीसदी या 6,601 रुपये की बढ़त के साथ 1,64,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 6.25 फीसदी या 22,273 रुपये की बढ़त के साथ 3,78,552 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में गिरावट, मजबूत घरेलू मांग और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों से सोने में तेजी देखी जा रही है।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,63,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,59,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,45,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,32,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 1,05,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
तनिष्क बुधवार, 28 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,51,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,24,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,65,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 28 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,67,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,53,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट
|14 कैरेट
|तनिष्क
|₹1,65,600
|₹1,51,800
|₹1,24,200
|—
|जोयालुक्कास
|₹1,67,070
|₹1,53,150
|₹1,25,300
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|₹1,53,150
|₹1,25,300
|₹97,460
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|₹1,51,400
|—
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,53,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 97,460 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 28 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,51,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
