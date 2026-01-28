28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी-भरकम तेजी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 18, 22, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी के भाव तेजी से 4 लाख के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। 18 कैरेट सोने का रेट 1,32,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 28, 2026

Gold Rate Today

सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। बुधवार दोपहर घरेलू वायदा बाजार में सोना 4.19 फीसदी या 6,601 रुपये की बढ़त के साथ 1,64,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 6.25 फीसदी या 22,273 रुपये की बढ़त के साथ 3,78,552 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में गिरावट, मजबूत घरेलू मांग और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों से सोने में तेजी देखी जा रही है।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,63,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,59,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,45,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,32,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 1,05,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क बुधवार, 28 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,51,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,24,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,65,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 28 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,67,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,53,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट22 कैरेट18 कैरेट14 कैरेट
तनिष्क₹1,65,600₹1,51,800₹1,24,200
जोयालुक्कास₹1,67,070₹1,53,150₹1,25,300
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स₹1,53,150₹1,25,300₹97,460
कल्याण ज्वैलर्स₹1,51,400

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,53,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 97,460 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 28 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,51,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Luxury Cars: रोल्स-रॉयस, फेरारी और BMW की लग्जरी कारें हो सकती हैं 3 करोड़ रुपये तक सस्ती, टैरिफ घटने से जानिए कितने घटेंगे दाम
कारोबार
Luxury Cars Rate Cut

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

28 Jan 2026 03:04 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी-भरकम तेजी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 18, 22, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

New Aadhaar App Launch: अब नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत, सरकार की नई ऐप से हो जाएगा काम

aadhaar new app
कारोबार

Budget 2026: बजट से पहले आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है? इस दिन होगा पेश

budget 2026
कारोबार

Silver Price Today: सिर्फ 27 दिन में चांदी ने दिया 60% रिटर्न, 20 महीने में 1 लाख के बना दिये 4 लाख, देखिए मुनाफे के ये आंकड़े

Silver Price Today
कारोबार

Ajit Pawar Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक थे अजित पवार? विमान हादसे में हुई मौत

ajit pawar
कारोबार

नेहरू की बनाई कंपनी का 90 फीसदी बाजार पर था कब्जा, टाटा ने ऐसे किया बर्बाद

HMT watches museum, HMT Watches History
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.