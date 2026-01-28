Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी-भरकम तेजी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 18, 22, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। बुधवार दोपहर घरेलू वायदा बाजार में सोना 4.19 फीसदी या 6,601 रुपये की बढ़त के साथ 1,64,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 6.25 फीसदी या 22,273 रुपये की बढ़त के साथ 3,78,552 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में गिरावट, मजबूत घरेलू मांग और यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों से सोने में तेजी देखी जा रही है।