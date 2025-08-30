Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

सिर्फ 8 महीने में 26,700 रुपये महंगा हो गया सोना, चांदी में आई 34,000 रुपये की तेजी, देखिए ये आंकड़े

Gold Price Today: सोने-चांदी ने साल 2025 में अब तक शानदार रिटर्न दिया है। सोने का घरेलू वायदा भाव 1,04,090 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 30, 2025

Gold Rate Today
साल 2025 में अब तक सोने-चांदी ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। (PC: Gemini)

ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने से रुपए में आई कमजोरी और स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण सोना-चांदी भारत में सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को वायदा बाजार के साथ हाजिर बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना 2200 रुपए चढ़कर 1,04,090 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी 2100 रुपए की तेजी के साथ 1,20,900 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कीमतों में आई यह तेजी ग्लोबल मार्केट में बढ़ती मांग और निवेशकों की मजबूत खरीदारी के कारण देखी जा रही है।

इस साल 34,000 रुपये महंगी हो गई चांदी

चांदी की कीमतों ने साल 2025 में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस साल अब तक चांदी की कीमत 34,000 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक बढ़ गई है। वहीं, सोना साल 2025 में अब तक 26,700 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। जिन लोगों ने इस साल सोने-चांदी में इन्वेस्ट किया, उन्हें शानदार रिटर्न मिला है।

क्या है 24 कैरेट सोने का भाव?

एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में आई तेजी का असर देश के सर्राफा बाजारों पर भी दिखा। यहां 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1.05 लाख रुपए के पार निकल गया। वहीं, प्रति किलो चांदी 1.22 लाख रुपए के पार चली गई। आइबीजेए के मुताबिक, शुक्रवार को 3% जीएसटी मिलाकर 10 ग्राम सोने का औसत भाव 1,05,469 रुपए हो गया। प्रति किलोग्राम चांदी की औसत कीमत 1.22,961 रुपए रही। घरेलू बाजार में कीमतों में यह तेजी ग्लोबल मार्केट की मजबूती और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के चलते आई है।

इसलिए भी बढ़ी कीमतें

ट्रंप की ओर से अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक की संभावित बर्खास्तगी और भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ के कारण बढ़ी राजनीतिक अनिश्चितता से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है। फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक दबाव के कारण ब्याज दरों में कटौती में तेजी आने की संभावना है। इससे कीमतों में तेजी आई है।

30 Aug 2025 01:22 pm

