सिर्फ 8 महीने में 26,700 रुपये महंगा हो गया सोना, चांदी में आई 34,000 रुपये की तेजी, देखिए ये आंकड़े

ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने से रुपए में आई कमजोरी और स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण सोना-चांदी भारत में सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को वायदा बाजार के साथ हाजिर बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना 2200 रुपए चढ़कर 1,04,090 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी 2100 रुपए की तेजी के साथ 1,20,900 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कीमतों में आई यह तेजी ग्लोबल मार्केट में बढ़ती मांग और निवेशकों की मजबूत खरीदारी के कारण देखी जा रही है।