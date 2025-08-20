Gold Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए आज के दाम

Gold Price Today: सोने की कीमत में बुधवार सुबह गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 0.07 फीसदी या 67 रुपये की गिरावट के साथ 98,629 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव मंगलवार को 99,170 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 96,790 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके अलावा 20 कैरेट सोने का भाव 88,260 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 80,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।