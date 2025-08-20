Gold Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए आज के दाम

Gold Price Today: सोने की कीमत में बुधवार सुबह गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 0.07 फीसदी या 67 रुपये की गिरावट के साथ 98,629 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव मंगलवार को 99,170 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 96,790 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके अलावा 20 कैरेट सोने का भाव 88,260 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 80,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।
डॉलर में मजबूती से इन्वेस्टर सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है। डॉलर में तेजी आने से दूसरी करेंसीज वालों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया है, इससे मांग में गिरावट आई और भाव गिर गए। वहीं, निवेशक यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्पीच भी होनी है।
चांदी की कीमतों में बुधवार सुबह बड़ी गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.50 फीसदी या 555 रुपये की गिरावट के साथ 1,10,790 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों की बात करें, बुधवार सुबह बढ़त देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना 0.05 फीसदी या 1.70 डॉलर की बढ़त के साथ 3,360.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.07 फीसदी या 2.47 डॉलर की बढ़त के साथ 3,318.25 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने से इतर चांदी की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.57 फीसदी या 0.21 डॉलर की गिरावट के साथ 37.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.50 फीसदी या 0.19 डॉलर की गिरावट के साथ 37.21 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।