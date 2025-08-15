88 रुपये का 10 ग्राम सोना, ढाई रुपये किलो घी, 25 पैसे किलो आलू और 27 पैसे में एक लीटर पेट्रोल… एक दौर वह भी था

1947 और 2025 में वस्तुओं की कीमतों को देखें, तो जमीन-आसमान का अंतर आपको दिखेगा। 1947 का दौर आज के समय से बिल्कुल अलग था। उस समय सिर्फ ढाई रुपये में एक किलो प्योर घी मिल जाता था। दूध की कीमत सिर्फ 12 पैसे प्रति लीटर थी। सिर्फ 40 पैसे में आप एक किलो चीनी खरीद सकते थे। 25 पैसे में एक किलो आलू मिल जाते थे। गेंहू की कीमतें तो काफी कम थी। 1 रुपये में आप कई किलो खरीद सकते थे। उस समय सिर्फ 4 रुपये में महीने भर का घर का राशन आ जाता था।