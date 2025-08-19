Gold Price Today: इधर हुई ट्रंप-जेलेंस्की की मीटिंग और उधर गिर गया सोना, चांदी के भी टूट गए भाव, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना मंगलवार दोपहर गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.31 फीसदी या 305 अंक की गिरावट के साथ 99,096 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक के बाद रूस-यूक्रेन तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे सोना सेफ हेवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है और भाव गिर गए।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार दोपहर चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 0.30 फीसदी या 339 रुपये की गिरावट के साथ 1,13,253 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव 99,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 22 कैरेट सोने का भाव 96,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। 20 कैरेट सोने का भाव 88,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोने का भाव 80,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 14 कैरेट सोने का भाव 63,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। मंगलवार दोपहर कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.11 फीसदी या 3.70 डॉलर की बढ़त के साथ 3,381.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सोने का हाजिर भाव 0.14 फीसदी या 4.72 डॉलर की बढ़त के साथ 3,337.44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी 0.19 फीसदी या 0.08 डॉलर की बढ़त के साथ 38.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.14 फीसदी या 0.06 डॉलर की बढ़त के साथ 38.08 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।