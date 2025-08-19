Gold Price Today: इधर हुई ट्रंप-जेलेंस्की की मीटिंग और उधर गिर गया सोना, चांदी के भी टूट गए भाव, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना मंगलवार दोपहर गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.31 फीसदी या 305 अंक की गिरावट के साथ 99,096 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक के बाद रूस-यूक्रेन तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे सोना सेफ हेवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है और भाव गिर गए।