Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आज फिर आई गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती, जानिए क्या रह गईं कीमतें

Gold Silver Price Today: अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने से पहले सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इस हफ्ते सोना करीब 5 फीसदी टूट गया है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 24, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। सोने का घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.29 फीसदी या 363 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,741 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पिछले कई हफ्तों से ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने के बाद इस हफ्ते सोने में काफी मुनाफावसूली हुई है। इस हफ्ते सोने के भाव करीब 5 फीसदी से अधिक टूट गए हैं। गोल्ड ईटीएफ में भी जमकर निकासी हुई है। आज अमेरिका में महंगाई से जुड़ी प्रमुख रिपोर्ट जारी होने वाली है। यह भी सोने की कीमतों को प्रभावित करेगी।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह चांदी का वायदा भाव 0.78 फीसदी या 1153 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,359 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी शुक्रवार सुबह गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव शुरुआती कारोबार में 0.34 फीसदी या 14 डॉलर की गिरावट के साथ 4,131.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.09 फीसदी या 3.65 डॉलर की गिरावट के साथ 4,122.63 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.93 फीसदी या 0.45 डॉलर की गिरावट के साथ 48.25 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.52 फीसदी या 0.25 डॉलर की गिरावट के साथ 48.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

ये भी पढ़ें

Home Loan Tips: घर खरीदने के लिए ले रहे हैं होम लोन? पहले समझ लें ये 5 बातें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
कारोबार
Home Loan Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Oct 2025 09:55 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में आज फिर आई गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती, जानिए क्या रह गईं कीमतें

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Money Tips: लाखों की बचत करके भी कुछ नहीं आएगा हाथ! असली वेल्थ चाहिए तो इस तरह करें फाइनेंशियल प्लानिंग

Money Tips
Patrika Special News

Bank Rule 1 November 2025: नॉमिनी को लेकर बदल जाएगा नियम, अब एक…दो नहीं इतने लोगों को कर पाएंगे खाते में ऐड

Bank Rule 1 November 2025
कारोबार

IT शेयरों में भारी तेजी से हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, उधर लुढ़क गए ये स्टॉक्स

Share Market News
कारोबार

Gold Price Today: दिवाली के बाद सोने में आई जबरदस्त गिरावट, जानिए तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में आज 24, 22, 18 व 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today
कारोबार

Bhai Dooj Gifts: भाई दूज पर अपनी बहन को दे सकते हैं ये 5 फाइनेंशियल गिफ्ट, लंबे समय तक आएंगे उनके काम

Bhai Dooj Gifts
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.