Gold Silver Price Today: जेवर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, चांदी में भी जबरदस्त मंदी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दिसंबर में यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों को झटका लगने और टैरिफ टेंशन कम होने से सोने की सेफ हैवन डिमांड में कमी आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 18, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना भारी गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। मंगलवार सुबह एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1.35 फीसदी या 1664 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर उम्मीदें कम होने और अमेरिकी टैरिफ को लेकर तनाव कम होने से सेफ हैवन एसेट के रूप में गोल्ड की डिमांड कमजोर पड़ी है।

डॉलर में वृद्धि और रेट कट की उम्मीदें कम होने से मंगलवार को लगातार चौथे दिन सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। अमेरिकी शटडाउन भी रिकॉर्ड 43 दिन के बाद खत्म हो गया है। शटडाउन खत्म होने से अब इस हफ्ते अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख आंकड़ें जारी होंगे, जिन पर सबकी नजर होगी।

चांदी में बड़ी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार सुबह एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2.06 फीसदी या 3,198 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,114 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने के वैश्विक भाव टूटे

सोने की वैश्विक कीमतों में भी मंगलवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव शुरुआती कारोबार में 1.50 फीसदी या 61 डॉलर की गिरावट के साथ 4,013.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.84 फीसदी या 34.32 डॉलर की गिरावट के साथ 4010.64 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी के वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का भाव 2.21 फीसदी या 1.12 डॉलर की गिरावट के साथ 49.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.08 फीसदी या 0.55 डॉलर की गिरावट के साथ 49.67 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Published on:

18 Nov 2025 10:13 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: जेवर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, चांदी में भी जबरदस्त मंदी, जानिए भाव

