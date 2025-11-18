Gold Silver Price Today: जेवर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, चांदी में भी जबरदस्त मंदी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना भारी गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। मंगलवार सुबह एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1.35 फीसदी या 1664 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर उम्मीदें कम होने और अमेरिकी टैरिफ को लेकर तनाव कम होने से सेफ हैवन एसेट के रूप में गोल्ड की डिमांड कमजोर पड़ी है।