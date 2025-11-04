Gold Price Today: टूट गए सोने के भाव, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार शाम सोने का घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.53 फीसदी या 641 रुपये की गिरावट के साथ 1,20,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वायदा भाव इस समय एमसीएक्स पर 1.26 फीसदी या 1860 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,898 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।