Gold Price Today: टूट गए सोने के भाव, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: सोने की घरेलू वायदा कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। वहीं, हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोना 1,19,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 04, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Pixabay)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार शाम सोने का घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.53 फीसदी या 641 रुपये की गिरावट के साथ 1,20,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वायदा भाव इस समय एमसीएक्स पर 1.26 फीसदी या 1860 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,898 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,19,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 1,17,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,06,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का भाव 97,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 77,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मंगलवार, 4 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,430 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क मंगलवार, 4 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,170 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,890 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,12,25091,84071,430
तनिष्क1,12,65092,1701,22,890
कल्याण ज्वैलर्स1,12,250

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स मंगलवार, 4 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

Published on:

04 Nov 2025 04:16 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: टूट गए सोने के भाव, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

