Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं इन कीमती धातुओं के महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू वायदा कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। वहीं, चादी की घरेलू वायदा कीमतें भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 14, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Freepik)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 201 रुपये की गिरावट के साथ 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर ग्लोबल मार्केट में आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी कीमतों में भी आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में आज चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 0.46 फीसदी या 747 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,723 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

क्या हैं सोने-चांदी के महत्वपूर्ण लेवल्स

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वीपी (कमोडिटीज) राहुल कलंत्री के अनुसार, सोने की कीमतों में 1,25,750 से 1,24,980 रुपये के बीच एक सपोर्ट है। वहीं, 1,27,750 से 1,28,400 रुपये के बीच प्रतिरोध है। वहीं, चांदी की कीमतों में 1,60,950 से 1,59,400 रुपये के बीच सपोर्ट है। वहीं, 1,63,850-1,64,900 रुपये के बीच प्रतिरोध है।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज शुक्रवार को बढ़त देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.20 फीसदी या 8.50 डॉलर की बढ़त के साथ 4203 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.72 फीसदी या 29.94 डॉलर की बढ़त के साथ 4201.46 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में आज शुक्रवार को मिला-जुला ट्रेंड देखा जा रहा है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.45 फीसदी या 0.27 डॉलर की गिरावट के साथ 52.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.52 फीसदी या 0.80 डॉलर की बढ़त के साथ 53.09 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

Published on:

14 Nov 2025 10:48 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं इन कीमती धातुओं के महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स

कारोबार

