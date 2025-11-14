Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं इन कीमती धातुओं के महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 201 रुपये की गिरावट के साथ 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर ग्लोबल मार्केट में आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।