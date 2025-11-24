Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। (PC: Gemini)
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर सोमवार शाम सोने का वायदा भाव 0.73 फीसदी या 902 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,289 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दर में कटौती को लेकर उम्मीदें धूमिल होने के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 99,680 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 79,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क सोमवार, 24 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,170 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में सोमवार, 24 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 93,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलर्स
|14 कैरेट
|18 कैरेट
|22 कैरेट
|24 कैरेट
|तनिष्क
|—
|94,170
|1,15,100
|1,25,560
|जोयालुक्कास
|—
|93,850
|1,14,700
|1,25,130
|मालाबार गोल्ड & डायमंड्स
|72,990
|93,850
|1,14,700
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|—
|1,14,700
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 93,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,990 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 24 नवंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग