Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर सोमवार शाम सोने का वायदा भाव 0.73 फीसदी या 902 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,289 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दर में कटौती को लेकर उम्मीदें धूमिल होने के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है।