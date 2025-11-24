Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमत में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। यूएस फेड की बैठक से पहले यह गिरावट देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 24, 2025

Gold Rate Today

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। (PC: Gemini)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर सोमवार शाम सोने का वायदा भाव 0.73 फीसदी या 902 रुपये की गिरावट के साथ 1,23,289 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दर में कटौती को लेकर उम्मीदें धूमिल होने के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 99,680 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 79,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क सोमवार, 24 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,170 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में सोमवार, 24 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 93,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर्स14 कैरेट18 कैरेट22 कैरेट24 कैरेट
तनिष्क94,1701,15,1001,25,560
जोयालुक्कास93,8501,14,7001,25,130
मालाबार गोल्ड & डायमंड्स72,99093,8501,14,700
कल्याण ज्वैलर्स1,14,700

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 93,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,990 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 24 नवंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,14,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

नहीं चुका पा रहे Personal Loan की EMI तो न हों परेशान, इन तरीकों से मिलेगी राहत
कारोबार
personal loan settlement calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Nov 2025 05:49 pm

Published on: 24 Nov 2025 05:49 pm
Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

कारोबार

