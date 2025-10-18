Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, आ गई जबरदस्त गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए दाम

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: धनतेरस पर सोना खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। सोने में पिछले हफ्तों में आई बंपर तेजी के बाद अब कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। वैश्विक बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी दोनों कीमती धातुओं के भाव भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एमसीएक्स पर भी सोना शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान गिर गया था। भूराजनीतिक और आर्थिक चिंताओं में अस्थायी रूप से कमी आने के चलते सोने में मुनाफावसूली देखने को मिली है।
एमसीएक्स पर सोने का भाव शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान करीब 3 फीसदी गिरकर 1,25,957 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। जबकि यह पहले 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा था। चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली। यह शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान 8 फीसदी से अधिक गिरकर 1,53,929 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। जबकि यह पहले 1,70,415 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी।
केडिया कमोडिटी के फाउंडर अजय केडिया के अनुसार, अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद में ट्रंप अधिक सुलहवादी रुख अपना रहे हैं। इससे तनाव कम करने में मदद मिल रही है। साथ ही अमरिका और रूस के बीच सार्थक चर्चाएं चल रही हैं। इससे सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है।
हाजिर बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1294 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,580 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है।
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.12 फीसदी या 91.30 डॉलर की जबरदस्त गिरावट के साथ 4,213.30 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी वैश्विक स्तर पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 5.99 फीसदी या 3.19 डॉलर की गिरावट के साथ 50.10 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
