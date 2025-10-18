Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, आ गई जबरदस्त गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए दाम

Gold Price Today: अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद में ट्रंप के सुलहवादी रुख के चलते सोने में भारी मुनाफावसूली देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में कीमतें काफी गिर गई हैं।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 18, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: धनतेरस पर सोना खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। सोने में पिछले हफ्तों में आई बंपर तेजी के बाद अब कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। वैश्विक बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी दोनों कीमती धातुओं के भाव भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एमसीएक्स पर भी सोना शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान गिर गया था। भूराजनीतिक और आर्थिक चिंताओं में अस्थायी रूप से कमी आने के चलते सोने में मुनाफावसूली देखने को मिली है।

एमसीएक्स पर सोने का भाव शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान करीब 3 फीसदी गिरकर 1,25,957 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। जबकि यह पहले 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा था। चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली। यह शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान 8 फीसदी से अधिक गिरकर 1,53,929 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। जबकि यह पहले 1,70,415 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी।

क्यों गिरे सोने के भाव?

केडिया कमोडिटी के फाउंडर अजय केडिया के अनुसार, अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद में ट्रंप अधिक सुलहवादी रुख अपना रहे हैं। इससे तनाव कम करने में मदद मिल रही है। साथ ही अमरिका और रूस के बीच सार्थक चर्चाएं चल रही हैं। इससे सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है।

सोने के हाजिर भाव टूटे

हाजिर बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1294 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,580 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है।

वैश्विक बाजार में टूटा सोना

वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.12 फीसदी या 91.30 डॉलर की जबरदस्त गिरावट के साथ 4,213.30 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

वैश्विक स्तर पर गिरे चांदी के भाव

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी वैश्विक स्तर पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 5.99 फीसदी या 3.19 डॉलर की गिरावट के साथ 50.10 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

ये भी पढ़ें

Dhanteras पर Gold खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें ये 6 बातें वरना हो जाएगा नुकसान
कारोबार
Dhanteras 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Oct 2025 12:44 pm

Published on:

18 Oct 2025 12:41 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, आ गई जबरदस्त गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए दाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Dhanteras पर Gold खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें ये 6 बातें वरना हो जाएगा नुकसान

Dhanteras 2025
कारोबार

Gold Silver Price Today: धनतेरस पर किस भाव बिक रहा सोना? तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार

दीपावली धमाका: सेंसेक्स 484 अंक उछला, 52-सप्ताह हाई पर जोरदार क्लोज !

Sensex 52 Week High
कारोबार

Gold Price: सोने ने पिछली धनतेरस से अब तक दिया 63% रिटर्न, जानिए साल 2026 तक कहां जाएंगे भाव

Gold Return in 1 year
कारोबार

दिवाली से पहले 52 वीक हाई पर पहुंचा शेयर बाजार, FMCG शेयरों में उछाल, फिर क्यों टूटे IT स्टॉक्स?

Share Market News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.