Gold Price Outlook: सिर्फ ढाई महीने में 50,000 रुपये सस्ता हो गया सोना, चांदी में 1,98,000 रुपये की गिरावट, जानिए नए रेट्स

Gold Silver Price Today: पिछले ढाई महीने में सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, डॉलर में मजबूती और यूएस फेड के सख्त रुख से सोने में भारी अस्थिरता देखी गई है। हालात अभी भी कुछ ठीक नहीं है। ईरान-अमेरिका के बीच कभी भी सीजफायर टूट सकता है। अमेरिका द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी की कोशिश ने तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में निकट भविष्य में भी सोने-चांदी की कीमतों में अस्थिरता जारी रह सकती है।