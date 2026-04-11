Gold Price Outlook: सोने की कीमतों में आ रही तेजी, क्या यह गोल्ड खरीदने का सही वक्त है? एक्सपर्ट्स से समझिए

सोने की यह तेजी मुख्य रूप से दो कारणों से आई है। पहला- अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की उम्मीद। जब भी दुनिया में तनाव कम होता है, बाजार को लगता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा सकता है। और जब यह उम्मीद बनती है, तो डॉलर कमजोर होता है। डॉलर कमजोर हो, तो सोना मजबूत होने लगता है। यह डॉलर और गोल्ड का पुराना रिश्ता है। High Ridge Futures के मेटल्स ट्रेडिंग डायरेक्टर डेविड मेगर ने रॉयटर्स को बताया कि मध्य-पूर्व में तनाव घटने से ब्याज दर कटौती की उम्मीद बढ़ी है, डॉलर दबाव में आया है और इसी से सोने को मजबूत सपोर्ट मिला है।