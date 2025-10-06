Gold Silver Price Today: सोने में तूफानी तेजी, चांदी डेढ़ लाख की दहलीज पर, आखिर क्यों ग्राहकों के पसीने छुड़ा रहा गोल्ड?

सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रही हैं। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इससे सोना नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। घरेलू वायदा बाजार की बात करें, तो एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का रेट 1.29 फीसदी या 1523 रुपये की बढ़त के साथ 1,19,636 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने का रिकॉर्ड भाव है। वैश्विक स्तर पर भी कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है।
वैश्विक बाजार में जबरदस्त उछाल और दिवाली से पहले हाजिर बाजार से आई मजबूत मांग के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। वैश्विक बाजार में पहली बार सोमवार को सोना 3900 डॉलर प्रति औंस के लेवल को पार कर गया है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के चलते सोने की सेफ हैवन एसेट के रूप में डिमांड बढ़ी है। इससे कीमतों को सपोर्ट मिला है। साथ ही यूएस फेड द्वारा रेट कट की उम्मीदों के चलते भी कीमतें ऊपर जा रही हैं।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमतें नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार सुबह चांदी का भाव 1.02 फीसदी या 1490 रुपये की बढ़त के साथ 1,47,234 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार सुबह भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 1.17 फीसदी या 45.70 डॉलर की बढ़त के साथ 3,954.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 1.07 फीसदी या 41.57 डॉलर की बढ़त के साथ 3,928.11 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.59 फीसदी या 0.30 डॉलर की बढ़त के साथ 48.27 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.95 फीसदी या 0.46 डॉलर की बढ़त के साथ 48.45 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
