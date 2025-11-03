Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, उछल गए भाव, चांदी भी हुई महंगी, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव भी अच्छी-खासी बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 03, 2025

Gold Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में आज सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.40 फीसदी या 488 रुपये की तेजी के साथ 1,21,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डॉलर में गिरावट और मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने में तेजी देखने को मिली है। वहीं, यूएस फेड द्वारा आगामी रेट कट की उम्मीदें भी नरम पड़ी हैं।

घरेलू हाजिर बाजार की बात करें, तो बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 20 कैरेट सोना 1,07,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 18 कैरेट सोना 97,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 14 कैरेट सोना 77,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

चांदी में आई तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर सोमवार सुबह चांदी का भाव 0.72 फीसदी या 1074 रुपये की बढ़त के साथ 1,49,361 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक बाजार में सोमवार सुबह सोने की कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.66 फीसदी या 26.20 डॉलर की बढ़त के साथ 4022.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.23 फीसदी या 9.02 डॉलर की बढ़त के साथ 4011.94 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज सोमवार को तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव शुरुआती कारोबार में 0.90 फीसदी या 0.44 डॉलर की बढ़त के साथ 48.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.39 फीसदी या 0.19 डॉलर की बढ़त के साथ 48.88 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

Published on:

03 Nov 2025 09:55 am

