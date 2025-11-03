Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, उछल गए भाव, चांदी भी हुई महंगी, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में आज सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.40 फीसदी या 488 रुपये की तेजी के साथ 1,21,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डॉलर में गिरावट और मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने में तेजी देखने को मिली है। वहीं, यूएस फेड द्वारा आगामी रेट कट की उम्मीदें भी नरम पड़ी हैं।