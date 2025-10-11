Gold Silver Price Today: एक महीने में सोना 11,000 और चांदी 21,000 रुपये हुई महंगी, जानिए दिसंबर तक कहां जाएंगे भाव

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन ने बताया कि सोने के घरेलू वायदा भाव के लिए 1,19,100 से 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सपोर्ट है। वहीं, 1,21,000 से 1,22,200 पर प्रतिरोध है। जबकि चांदी के लिए 1,46,200 रुपये से 1,45,000 रुपये पर सपोर्ट है। वहीं, 1,48,800 रुपये से 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्रतिरोध है। जैन के अनुसार, साल के आखिर तक सोने का भाव 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं, चांदी का भाव साल के आखिर तक 1,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकता है।