Gold Silver Price Today: एक महीने में सोना 11,000 और चांदी 21,000 रुपये हुई महंगी, जानिए दिसंबर तक कहां जाएंगे भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले 1 महीने में भारी तेजी देखी गई है। सोना 1 महीने में 11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। वहीं, चांदी 21,286 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 11, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 10 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 999 रुपये की तेजी के साथ 1,21,492 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं, चांदी का वायदा भाव 374 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,698 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

1 हफ्ते में 3,251 रुपये महंगा हो गया सोना

पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमत में 3,251 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। 3 अक्टूबर 2025 को सोना का वायदा भाव एमसीएक्स पर 1,18,113 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, पिछले 1 महीने में सोने की कीमत में 11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। 10 सितंबर 2025 को एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,10,014 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

1 महीने में 21,286 रुपये महंगी हो गई चांदी

चांदी की कीमत में भी पिछले एक हफ्ते में इजाफा हुआ है। शुक्रवार, 3 अक्टूबर को चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 1,45,744 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह बीते एक हफ्ते में चांदी की कीमत में 722 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। वहीं, 10 सितंबर को चांदी का भाव 1,25,180 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह पिछले 1 महीने में चांदी की कीमत में 21,286 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।

साल के आखिर तक कहां पहुंचेंगे भाव

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन ने बताया कि सोने के घरेलू वायदा भाव के लिए 1,19,100 से 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सपोर्ट है। वहीं, 1,21,000 से 1,22,200 पर प्रतिरोध है। जबकि चांदी के लिए 1,46,200 रुपये से 1,45,000 रुपये पर सपोर्ट है। वहीं, 1,48,800 रुपये से 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्रतिरोध है। जैन के अनुसार, साल के आखिर तक सोने का भाव 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं, चांदी का भाव साल के आखिर तक 1,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकता है।

Published on:

11 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: एक महीने में सोना 11,000 और चांदी 21,000 रुपये हुई महंगी, जानिए दिसंबर तक कहां जाएंगे भाव

कारोबार

