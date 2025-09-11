Gold Price Today: कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार गोल्ड, तनिष्क और जोयालुक्कास आज किस भाव बेच रहे हैं सोना? जानिए कीमतें

Gold Price Today: घरेलू वायदा बाजार में आज सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार दोपहर सोने का वायदा भाव 0.27 फीसदी या 296 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले यह गिरावट देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फेड आगामी पॉलिसी बैठक में ब्याज दर में 0.25 फीसदी की गिरावट कर सकता है। आइए जानते हैं कि तनिष्क, मालाबार गोल्ड, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।
टाइटन कंपनी का जूलरी ब्रांड तनिष्क आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,01,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 83,210 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव गुरुवार को 1,10,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
दिग्गज जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज गुरुवार को 24 कैरेट सोना 1,10,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 82,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,01,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट गोल्ड 1,09,220 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 1,06,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट गोल्ड 97,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 88,470 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 70,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।