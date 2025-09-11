Gold Price Today: कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार गोल्ड, तनिष्क और जोयालुक्कास आज किस भाव बेच रहे हैं सोना? जानिए कीमतें

Gold Price Today: घरेलू वायदा बाजार में आज सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार दोपहर सोने का वायदा भाव 0.27 फीसदी या 296 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले यह गिरावट देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फेड आगामी पॉलिसी बैठक में ब्याज दर में 0.25 फीसदी की गिरावट कर सकता है। आइए जानते हैं कि तनिष्क, मालाबार गोल्ड, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।