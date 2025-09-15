Gold Price Today: टूट गई सोने की कीमतें, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार गोल्ड किस भाव बेच रहे सोना

इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोमवार, 15 सितंबर को 24 कैरेट गोल्ड 1,09,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 1,06,880 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट गोल्ड 97,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 88,770 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 70,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।