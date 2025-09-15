Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: टूट गई सोने की कीमतें, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार गोल्ड किस भाव बेच रहे सोना

Gold Price Today: सोने की कीमत में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। सोना वायदा 1,09,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया है। चांदी की कीमत भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 15, 2025

Gold Price Today
सोने की कीमत में गिरावट आई है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: घरेलू वायदा बाजार में आज सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम सोने का वायदा भाव 0.24 फीसदी या 260 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस समय चांदी वायदा 0.25 फीसदी या 326 रुपये की गिरावट के साथ 1,28,512 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में किस भाव बिक रहा सोना?

जूलरी ब्रांड तनिष्क आज सोमवार, 15 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,02,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 83,620 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव सोमवार को 1,11,490 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

जोयालुक्कास में क्या है सोने का भाव?

जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,11,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड 1,01,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 83,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

कल्याण ज्वैलर्स में क्या है सोने का भाव?

कल्याण ज्वैलर्स सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,01,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,01,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

सर्राफा बाजार में सोने का भाव

इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोमवार, 15 सितंबर को 24 कैरेट गोल्ड 1,09,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 1,06,880 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट गोल्ड 97,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 88,770 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 70,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

Published on:

15 Sept 2025 05:28 pm

Gold Price Today: टूट गई सोने की कीमतें, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार गोल्ड किस भाव बेच रहे सोना

