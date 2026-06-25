Gold Silver Price Today: कच्चे तेल के 70 डॉलर से नीचे आते ही टूट गया सोना, चांदी में 10,000 रुपये की गिरावट, जानें आपके शहर में गोल्ड के रेट

बुधवार को आई जबरदस्त गिरावट के बाद आज एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। गुरुवार सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाले सोने का घरेलू वायदा भाव 0.16 फीसदी या 222 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,492 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। बुधवार को इसमें 5,259 रुपये की बड़ी गिरावट आई थी। वहीं, 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव आज सुबह 0.74 फीसदी या 1575 रुपये की गिरावट के साथ 2,14,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसमें बुधवार को 12,759 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई थी।