Gold Silver Price Today: कच्चे तेल के 70 डॉलर से नीचे आते ही टूट गया सोना, चांदी में 10,000 रुपये की गिरावट, जानें आपके शहर में गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में काफी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today on 25th June 2026: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भाव लाल निशान पर दिखाई दिये हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में आज गुरुवार को सुबह 11 बजे 24 कैरेट सोने का भाव 2780 रुपये गिरकर 1,40,280 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। 22 कैरेट सोने का रेट 2550 रुपये टूटकर 1,28,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 2080 रुपये गिरकर 1,05,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।
चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार सुबह चांदी का हाजिर भाव 10,000 रुपये गिरकर 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।
कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को युद्ध से पहले के स्तर के करीब आ गई हैं। WTI क्रूड फिसलकर 69.37 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड गिरकर 72.51 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही तेज हुई है, इससे ग्लोबल क्रूड सप्लाई में सुधार आया है। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितताएं और महंगाई को लेकर चिंता कम हुई है। यही कारण है कि सोने पर दबाव बन रहा है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,43,350
|₹1,31,400
|₹1,09,810
|मुंबई
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|दिल्ली
|₹1,40,280
|₹1,28,600
|₹1,05,250
|कोलकाता
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|बेंगलुरु
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|हैदराबाद
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|केरल
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|पुणे
|₹1,40,130
|₹1,28,450
|₹1,05,100
|वडोदरा
|₹1,40,180
|₹1,28,500
|₹1,05,150
|अहमदाबाद
|₹1,40,180
|₹1,28,500
|₹1,05,150
बुधवार को आई जबरदस्त गिरावट के बाद आज एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। गुरुवार सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाले सोने का घरेलू वायदा भाव 0.16 फीसदी या 222 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,492 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। बुधवार को इसमें 5,259 रुपये की बड़ी गिरावट आई थी। वहीं, 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव आज सुबह 0.74 फीसदी या 1575 रुपये की गिरावट के साथ 2,14,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसमें बुधवार को 12,759 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई थी।
सोने की वैश्विक कीमतों की बात करें, तो कॉमेक्स पर सोना 0.25 फीसदी या 9.90 डॉलर की गिरावट के साथ 3,998.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.23 फीसदी या 8.93 डॉलर की गिरावट के साथ 3,990.48 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ है।
कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.62 फीसदी या 0.95 डॉलर गिरकर 57.57 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.29 फीसदी या 0.16 डॉलर की गिरावट के साथ 57.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।
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