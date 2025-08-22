Gold Price Today: सोना फिर हुआ सस्ता, चांदी के भी घट गए भाव, जानिए क्या रह गई कीमतें

अमेरिकी रिजर्व बैंक यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल आज पॉलिसी रिमार्क्स देने वाले हैं। इससे पहले निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। उधर डॉलर इंडेक्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते के उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया है, जिससे मांग में कमी आई है।