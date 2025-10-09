Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: शादी के लिए खरीदना है सोना-चांदी? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे गोल्ड

Gold Price Today: धनतेरस पास आने और आगामी शादियों के सीजन को देखते हुए सोने-चांदी की घरेलू डिमांड में तेजी आने की उम्मीद है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 09, 2025

Gold Price Today

सोने-चांदी की घरेलू डिमांड में तेजी आ रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज मामूली तेजी देखी गई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार शाम सोने का भाव 0.11 फीसदी या 131 रुपये की बढ़त के साथ 1,23,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, इस समय चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.08 फीसदी या 117 रुपये की बढ़त के साथ 1,49,972 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। आइए जानते हैं कि सर्राफा बाजार में सोने के हाजिर भाव क्या हैं।

सर्राफा बाजार में सोने का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,22,570 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,19,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,09,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 99,280 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 79,060 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,14,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 93,440 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,24,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,24,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का भाव

कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 9 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 9 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,420 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Gold Loan लेना है? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानें डिटेल
कारोबार
Gold Loan Interest Rate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 05:02 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: शादी के लिए खरीदना है सोना-चांदी? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे गोल्ड

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Global Fintech Fest 2025:मोदी का डिजिटल सपना, स्टार्मर का AI प्लान: क्या बदलेगा फाइनेंस का चेहरा ?

Global Fintech Fest 2025
कारोबार

मेटल और IT शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर हुआ बंद, उधर ये स्टॉक्स टूटे

share market news
कारोबार

40 लाख के होम लोन पर लोग चुकाते हैं 60 लाख रुपये ब्याज, क्या करें कि इंटरेस्ट फ्री हो जाए कर्ज?

home loan calculator
कारोबार

8th Pay Commission अगर इस तारीख से लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को होगा डबल बेनिफिट

8th Pay Commission
पटना

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना भारत, जानिए लोगों के जीवन में क्या आया बदलाव

Solar Energy
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.