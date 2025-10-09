Gold Price Today: शादी के लिए खरीदना है सोना-चांदी? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे गोल्ड

सोने-चांदी की घरेलू डिमांड में तेजी आ रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज मामूली तेजी देखी गई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार शाम सोने का भाव 0.11 फीसदी या 131 रुपये की बढ़त के साथ 1,23,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, इस समय चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.08 फीसदी या 117 रुपये की बढ़त के साथ 1,49,972 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। आइए जानते हैं कि सर्राफा बाजार में सोने के हाजिर भाव क्या हैं।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,22,570 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,19,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,09,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 99,280 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 79,060 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
तनिष्क गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,14,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 93,440 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,24,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,24,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 9 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 9 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,420 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
