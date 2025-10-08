Gold Price Today: सोने-चांदी में तूफानी तेजी, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ट के रेट्स

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,21,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,18,880 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,08,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 98,660 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 78,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।