Gold Price Today: सोने-चांदी में तूफानी तेजी, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ट के रेट्स

सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। बुधवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.30 फीसदी या 1579 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.88 फीसदी या 2744 रुपये की बढ़त के साथ 1,48,536 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,21,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,18,880 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,08,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 98,660 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 78,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
तनिष्क बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,13,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स बुधवार, 8 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 8 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,13,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 92,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,290 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
