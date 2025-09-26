Gold Price Today: इस नवरात्रि खरीदने जा रहे सोना? जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वैलर्स के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमत में शुक्रवार दोपहर तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव शुक्रवार दोपहर 0.13 फीसदी या 149 रुपये की तेजी के साथ 1,14,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, इस समय एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 0.53 फीसदी या 724 रुपये की तेजी के साथ 1,37,780 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,10,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,00,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 91,770 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 73,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जूलरी ब्रांड जोयालुक्कास शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,14,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड 1,05,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड 86,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
दिग्गज जूलरी ब्रांड तनिष्क आज शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को 22 कैरेट गोल्ड 1,05,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 86,480 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,15,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 26 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,05,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 26 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,05,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।