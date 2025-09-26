Gold Price Today: इस नवरात्रि खरीदने जा रहे सोना? जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास, मालाबार गोल्ड और कल्याण ज्वैलर्स के रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,10,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,00,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 91,770 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 73,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।