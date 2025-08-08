Gold Price Today: भारी तेजी से ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, चांदी में भी बड़ा उछाल, क्या है कीमतों में बढ़ोतरी की वजह?

Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोने की घरेलू वायदा कीमत में आज शुक्रवार को भारी तेजी देखी जा रही है। सोने के वायदा भाव ने शुरुआती कारोबार में ही ऑल टाइम हाई बनाया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना वायदा शुक्रवार सुबह करीब 720 रुपये की उछाल के साथ 1,02,191 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह सोने की कीमत का उच्चतम स्तर है।
ट्रंप के टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंता ने सोने को सेफ हेवन एसेट के रूप में मजबूत किया है। भारतीय आयात पर टैरिफ को दोगुना करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन तब तक होल्ड पर रहेंगी, जब तक मौजूदा टैरिफ मामला सेटल नहीं हो जाता। ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ भारत की जीडीपी ग्रोथ को 0.3 फीसदी से 0.6 फीसदी तक कम कर सकता है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। एमसीएक्स पर शुक्रवार सुबह चांदी का वायदा भाव 0.52 फीसदी या 592 रुपये की तेजी के साथ 1,14,878 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। चांदी की वायदा कीमतों का ऑल टाइम हाई भाव 1,16,641 रुपये प्रति किलोग्राम है।
सोने की वैश्विक कीमतों में शुक्रवार सुबह तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.04 फीसदी या 35 डॉलर की तेजी के साथ 3,489.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.04 फीसदी या 1.39 डॉलर की बढ़त के साथ 3,397.77 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
शुक्रवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.47 फीसदी या 0.18 डॉलर की गिरावट के साथ 38.48 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.03 फीसदी या 0.01 डॉलर की गिरावट के साथ 38.26 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।