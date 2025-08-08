Gold Price Today: भारी तेजी से ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, चांदी में भी बड़ा उछाल, क्या है कीमतों में बढ़ोतरी की वजह?

ट्रंप के टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंता ने सोने को सेफ हेवन एसेट के रूप में मजबूत किया है। भारतीय आयात पर टैरिफ को दोगुना करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन तब तक होल्ड पर रहेंगी, जब तक मौजूदा टैरिफ मामला सेटल नहीं हो जाता। ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ भारत की जीडीपी ग्रोथ को 0.3 फीसदी से 0.6 फीसदी तक कम कर सकता है।