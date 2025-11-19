Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में हुआ बड़ा उलटफेर, कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के भाव?

Gold Price Today: सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के दाम में आज बुधवार शाम बड़ी तेजी देखने को मिली है। वैश्विक कीमतों में भी बड़ी तेजी देखी जा रही है।

Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 19, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से चली आ रही गिरावट आज बुधवार को थम गयी है। सोने की कीमतों में बुधवार शाम अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.08 फीसदी या 1322 रुपये की बढ़त के साथ 1,23,962 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। उधर चांदी में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.64 फीसदी या 4076 रुपये की बढ़त के साथ 1,58,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,20,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,09,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 99,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 79,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 19 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,14,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 93,970 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,290 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट22 कैरेट18 कैरेट14 कैरेट
तनिष्क1,25,2901,14,85093,970
जोयालुक्कास1,24,8501,14,45093,640
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,14,45093,64072,830
कल्याण ज्वैलर्स1,14,450

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 19 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,24,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,14,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 93,640 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,14,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 93,640 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,830 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 19 नवंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,14,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

Published on:

19 Nov 2025 04:35 pm

