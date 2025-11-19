Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में हुआ बड़ा उलटफेर, कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के भाव?

Gold Price Today: सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से चली आ रही गिरावट आज बुधवार को थम गयी है। सोने की कीमतों में बुधवार शाम अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.08 फीसदी या 1322 रुपये की बढ़त के साथ 1,23,962 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। उधर चांदी में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.64 फीसदी या 4076 रुपये की बढ़त के साथ 1,58,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।