Gold Silver Price Today: सोने ने खाई जबरदस्त पलटी, कीमतों में भारी गिरावट, चांदी 13,000 रुपये टूटी, जानिए लेटेस्ट भाव

भूराजनीतिक तनाव में कमी के संकेतों के चलते उच्च स्तरों से मुनाफावसूली और डॉलर में मजबूती के कारण सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने रुख को थोड़ा नरम किया है। इससे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई। बुधवार को ट्रंप ग्रीनलैंड विवाद को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी से पीछे हट गए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आइलैंड के भविष्य के संबंध में नाटो के साथ एक समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है।