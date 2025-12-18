Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, टूट गए चादी के भाव, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 365 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस डॉलर में मामूली तेजी के बीच रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर हैं, जो आज गुरुवार को जारी होंगे। वहीं, व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्राइस इंडेक्स डेटा शुक्रवार को जारी होगा।