18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, टूट गए चादी के भाव, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू वायदा कीमत में आज गिरावट देखी जा रही है। सोने के साथ ही चांदी के भाव भी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते कीमतों में गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 18, 2025

Gold Silver Price Today

सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 365 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस डॉलर में मामूली तेजी के बीच रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर हैं, जो आज गुरुवार को जारी होंगे। वहीं, व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्राइस इंडेक्स डेटा शुक्रवार को जारी होगा।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतें भी गुरुवार को लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। चांदी की घरेलू वायदा कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 0.42 फीसदी या 866 रुपये की गिरावट के साथ 2,06,569 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव गुरुवार सुबह 0.24 फीसदी या 10.60 डॉलर की गिरावट के साथ 4,363.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.17 फीसदी या 7.38 डॉलर की गिरावट के साथ 4,330.95 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में गुरुवार सुबह मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.44 फीसदी या 0.30 डॉलर की गिरावट के साथ 66.61 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का हाजिर भाव इस समय 0.09 फीसदी या 0.07 डॉलर की बढ़त के साथ 66.33 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Atal Pension Yojana: इस सरकारी स्कीम में 210 रुपये महीने करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी 5000 की पेंशन
कारोबार
Atal Pension Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

18 Dec 2025 10:12 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, टूट गए चादी के भाव, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bank Holiday: दिसंबर में और कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday
कारोबार

2026 में 2 लाख तक पहुंच सकता है सोना? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO ने बताया क्या है अनुमान

Gold Price Outlook
कारोबार

10 हजार की SIP से 50 लाख भी बनते हैं और 9 करोड़ भी! बस ये ट्रिक लगानी है

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

Gold Rate Today: सोने की कीमत में गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

गूगल, फेसबुक, टेस्ला और NVIDIA के शेयर कैसे खरीदें? कैसे खोलें अकाउंट, कैसे करें निवेश, समझिए पूरा प्रोसेस

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.