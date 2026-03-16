Gold Silver Rate Today: बाजार खुलते ही टूट गया सोना, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए कितना सस्ता हो गया जेवर बनवाना

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के पहले कारोबारी भारी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। सोमवार सुबह एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.66 फीसदी या 1050 रुपये की गिरावट के साथ 1,57,416 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट के बीच निवेशकों द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए सोने से मुनाफावसूली की जा रही है। इससे कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार की बात करें, तो यहां जूलरी की मांग कमजोर बनी हुई है। इससे मार्केट मंदा है।