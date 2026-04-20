22k Gold Rate Today: सोने में आई गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

22K Gold Rate Today: इस समय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से अमेरिका-ईरान तनाव और Strait of Hormuz की स्थिति से जुड़े विरोधाभासी भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण हो रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम सोने का वायदा भाव 0.83 फीसदी या 1277 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,332 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी वायदा इस समय 2.30 फीसदी या 5,912 रुपये की गिरावट के साथ 2,51,230 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। आइए जानते हैं कि आज तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार गोल्ड और जोयालुक्कास जैसे ज्वैलर्स सोना किस भाव बेच रहे हैं।