22k Gold Rate Today: सोने में आई गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
22K Gold Rate Today: इस समय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से अमेरिका-ईरान तनाव और Strait of Hormuz की स्थिति से जुड़े विरोधाभासी भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण हो रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम सोने का वायदा भाव 0.83 फीसदी या 1277 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,332 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी वायदा इस समय 2.30 फीसदी या 5,912 रुपये की गिरावट के साथ 2,51,230 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। आइए जानते हैं कि आज तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार गोल्ड और जोयालुक्कास जैसे ज्वैलर्स सोना किस भाव बेच रहे हैं।
तनिष्क में 22 कैरेट सोने की कीमत 20 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 19 अप्रैल 2026 को यही कीमत 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।
जोयालुक्कास में 22 कैरेट सोने की कीमत 20 अप्रैल 2026 को 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 19 अप्रैल 2026 को यह 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।
कल्याण ज्वैलर्स में 22 कैरेट सोने की कीमत 20 अप्रैल 2026 को 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 19 अप्रैल 2026 को यह 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में 22 कैरेट सोने की कीमत 20 अप्रैल 2026 को 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 19 अप्रैल 2026 को यह 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार, आज 20 अप्रैल को 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,48,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,35,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव 1,23,120 रुपये से प्रति 10 ग्राम पर है। 14 कैरेट सोने का भाव 98,040 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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