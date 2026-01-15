Gold Rate Today: सोने की कीमतों में थमी तेजी, गिर गए भाव, जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज गुरुवार को सुबह के सत्र में कोई कारोबार नहीं हुआ। मुंबई में नगर निकाय चुनावों के चलते ट्रेडिंग बंद रही। हालांकि, शाम के सत्र में 5 बजे से ट्रेडिंग शुरू हो गई। गुरुवार शाम सोने की घरेलू वायदा कीमत में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.11 फीसदी या 151 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।