Gold Rate Today: सस्ता हो गया सोना, तनिष्क, मालाबार, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए गोल्ड रेट

Gold Rate Today: उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली, डॉलर के मजबूत होने और धीमी मांग के चलते सोने की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोना बुधवार दोपहर 0.22 फीसदी या 247 रुपये की गिरावट के साथ 1,13,589 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने के साथ ही चांदी में भी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर बुधवार दोपहर चांदी 0.13 फीसदी या 172 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,890 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
घरेलू सर्राफा बाजार की बात करें, तो आज बुधवार को 24 कैरेट सोना 1,14,040 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,11,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,01,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 92,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 73,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जूलरी ब्रांड तनिष्क आज बुधवार, 24 सितंबर 2025 को 22 कैरेट गोल्ड 1,06,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 86,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड 1,15,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जूलरी ब्रांड Joyalukkas बुधवार, 24 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 86,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क (Tanishq)
|1,15,800
|1,06,150
|86,850
|जोयालुक्कास (Joyalukkas)
|1,15,360
|1,05,750
|86,520
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,05,750
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,05,750
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 24 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स बुधवार, 24 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।