Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सस्ता हो गया सोना, तनिष्क, मालाबार, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए गोल्ड रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमत में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। तनिष्क में आज 18 कैरेट गोल्ड 86,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में और 24 कैरेट गोल्ड 1,15,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेचा जा रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 24, 2025

Gold Rate Today
सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Malabar Gold and Diamonds)

Gold Rate Today: उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली, डॉलर के मजबूत होने और धीमी मांग के चलते सोने की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोना बुधवार दोपहर 0.22 फीसदी या 247 रुपये की गिरावट के साथ 1,13,589 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने के साथ ही चांदी में भी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर बुधवार दोपहर चांदी 0.13 फीसदी या 172 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,890 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

हाजिर बाजार में क्या है सोने का रेट?

घरेलू सर्राफा बाजार की बात करें, तो आज बुधवार को 24 कैरेट सोना 1,14,040 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,11,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,01,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 92,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 73,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Home Loan Calculator: बैंक मना कर रहे तो यहां मिल जाएगा आपको होम लोन, जानिए 20 साल के लिए 50 लाख के कर्ज पर EMI
कारोबार
Home Loan Calculator

तनिष्क में सोने का भाव

जूलरी ब्रांड तनिष्क आज बुधवार, 24 सितंबर 2025 को 22 कैरेट गोल्ड 1,06,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 86,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड 1,15,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जूलरी ब्रांड Joyalukkas बुधवार, 24 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट गोल्ड 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 86,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क (Tanishq)1,15,8001,06,15086,850
जोयालुक्कास (Joyalukkas)1,15,3601,05,75086,520
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,05,750
कल्याण ज्वैलर्स1,05,750

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 24 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स बुधवार, 24 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ये भी पढ़ें

Real Estate News: होम लोन बन गया है बोझ? इन टिप्स से दूर हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम
कारोबार
Home Loan Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Sept 2025 03:20 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सस्ता हो गया सोना, तनिष्क, मालाबार, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए गोल्ड रेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.