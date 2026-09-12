Gold Price Outlook: क्या जल्द घटने वाले हैं सोने के भाव? कीमतों के लिए खास रहने वाला है अगला हफ्ता, एक्सपर्ट से समझिए

एमसीएक्स गोल्ड पर इस हफ्ते 5 अक्टूबर की डिलीवली वाला सोना 1,52,655 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। घरेलू बाजार में एमसीएक्स गोल्ड का वीकली RSI 53.93 और डेली RSI 48.26 है। यानी शॉर्ट टर्म में तेजी की ताकत कुछ कमजोर हुई है, लेकिन बड़े ट्रेंड को अभी पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा है। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार एमसीएक्स गोल्ड पर रेजिस्टेंस 1,54,000 से 1,54,700 रुपये और 1,56,300 से 1,57,000 रुपये पर है। अगर सोना लगातार 1,57,000 रुपये के ऊपर बंद होता है, तो रिकवरी तेज हो सकती है। वहीं, सपोर्ट 1,50,000 रुपये से 1,50,700 रुपये और 1,47,300 रुपये से 1,48,000 रुपये पर है। अगर भाव 1,48,000 रुपये के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिलहाल 1,52,000 के ऊपर टिके रहना सोने के लिए अहम माना जा रहा है।