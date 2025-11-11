Gold Price Today: शादी के लिए खरीदने जा रहे हैं जूलरी? जानिए तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

शादियों का सीजन शुरू होने से सोने की हाजिर मांग बढ़ी है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार दोपहर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.77 फीसदी या 950 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.95 फीसदी या 1459 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की घरेलू हाजिर कीमतों की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,24,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,21,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,10,490 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,00,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 80,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
तनिष्क मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,16,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 95,030 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,26,710 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ब्रांड का नाम
|तारीख
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|11 नवंबर 2025
|1,26,710
|1,16,150
|95,030
|जोयालुक्कास
|11 नवंबर 2025
|1,25,840
|1,15,350
|94,380
जोयालुक्कास में मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,15,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 94,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
