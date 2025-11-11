Gold Price Today: शादी के लिए खरीदने जा रहे हैं जूलरी? जानिए तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की घरेलू हाजिर कीमतों की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,24,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,21,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,10,490 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,00,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 80,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।