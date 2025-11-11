Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Gold Price Today: शादी के लिए खरीदने जा रहे हैं जूलरी? जानिए तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। चांदी भी आज बढ़त के साथ ट्रेड कर रही है। शादियों के सीजन में सोने-चांदी की घरेलू हाजिर मांग बढ़ी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 11, 2025

Gold Price Today

शादियों का सीजन शुरू होने से सोने की हाजिर मांग बढ़ी है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार दोपहर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.77 फीसदी या 950 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.95 फीसदी या 1459 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने की घरेलू हाजिर कीमतों की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मंगलवार को 24 कैरेट सोना 1,24,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,21,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,10,490 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,00,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 80,070 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,16,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 95,030 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,26,710 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ब्रांड का नामतारीख24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
तनिष्क11 नवंबर 20251,26,7101,16,15095,030
जोयालुक्कास11 नवंबर 20251,25,8401,15,35094,380

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,15,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 94,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 03:50 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: शादी के लिए खरीदने जा रहे हैं जूलरी? जानिए तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

