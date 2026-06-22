Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई तेजी, दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today on 22nd June 2026: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी भाव हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 430 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड 400 रुपये बढ़कर 1,34,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 320 रुपये की बढ़त के साथ 1,10,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।