Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने फिर खाई पलटी, चांदी में भी दिखा अलग ट्रेंड, जानिए क्या हैं आज भाव

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें फिर से जगने से कीमतों में तेजी आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 25, 2025

Gold Rate Today

सोने-चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त देखी जा रही है। इससे पहले सोमवार को सोने में गिरावट देखने को मिली थी। घरेलू वायदा बाजार में आज सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में आज एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.05 फीसदी या 1300 रुपये की बढ़त के साथ 1,25,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। दरअसल दिसंबर में यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। साथ ही मौजूदा शादियों के सीजन के चलते मजबूत हाजिर मांग भी देखी जा रही है। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।

चांदी में भी आई तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 1.41 फीसदी या 2175 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,657 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में आज मंगलवार को बढ़त देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.15 फीसदी या 47.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4,178 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.22 फीसदी या 9.15 डॉलर की बढ़त के साथ 4,145 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर मंगलवार सुबह चांदी का वैश्विक भाव 1.94 फीसदी या 0.99 डॉलर की बढ़त के साथ 51.95 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट शुरुआती कारोबार में 0.28 फीसदी या 0.15 डॉलर की बढ़त के साथ 51.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

New Labour Codes Explained: नए श्रम कानूनों से क्या घट जाएगा आपका वेतन? समझिए ‘टेक होम सैलरी’ का पूरा कैलकुलेशन
कारोबार
New Labour Codes Explained

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 10:12 am

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने फिर खाई पलटी, चांदी में भी दिखा अलग ट्रेंड, जानिए क्या हैं आज भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

IT से लेकर MSME और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तक… नए लेबर कोड्स से इन 10 तरह के कर्मचारियों को होगा जबरदस्त फायदा

New labour codes benefits
कारोबार

चांदी की कीमत में 4 गुना तक आ सकता है उछाल! ‘रिच डैड’ ने दिया अमीर बनने का मंत्र

Gold Silver Price
कारोबार

जेपी मॉर्गन की नौकरी छोड़ 70% कम सैलरी में ज्वाइन किया स्टार्टअप, अब चर्चा में है ये भारतीय बैंकर

Indian banker Semlani left JPMorgan
कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

साड़ी और दुपट्टों पर गोंडी चित्रकारी अंकित कर कमा रहीं लाखों रूपए

डिंडोरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.