Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने फिर खाई पलटी, चांदी में भी दिखा अलग ट्रेंड, जानिए क्या हैं आज भाव

सोने-चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त देखी जा रही है। इससे पहले सोमवार को सोने में गिरावट देखने को मिली थी। घरेलू वायदा बाजार में आज सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में आज एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.05 फीसदी या 1300 रुपये की बढ़त के साथ 1,25,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। दरअसल दिसंबर में यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। साथ ही मौजूदा शादियों के सीजन के चलते मजबूत हाजिर मांग भी देखी जा रही है। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 1.41 फीसदी या 2175 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,657 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में आज मंगलवार को बढ़त देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 1.15 फीसदी या 47.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4,178 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.22 फीसदी या 9.15 डॉलर की बढ़त के साथ 4,145 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर मंगलवार सुबह चांदी का वैश्विक भाव 1.94 फीसदी या 0.99 डॉलर की बढ़त के साथ 51.95 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट शुरुआती कारोबार में 0.28 फीसदी या 0.15 डॉलर की बढ़त के साथ 51.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
