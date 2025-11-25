Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने फिर खाई पलटी, चांदी में भी दिखा अलग ट्रेंड, जानिए क्या हैं आज भाव

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त देखी जा रही है। इससे पहले सोमवार को सोने में गिरावट देखने को मिली थी। घरेलू वायदा बाजार में आज सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में आज एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.05 फीसदी या 1300 रुपये की बढ़त के साथ 1,25,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। दरअसल दिसंबर में यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। साथ ही मौजूदा शादियों के सीजन के चलते मजबूत हाजिर मांग भी देखी जा रही है। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।