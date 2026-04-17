इन दो बड़े शेयरों ने Gold को भी छोड़ा पीछे, पिछले 1 साल में दिया सोने से ज्यादा रिटर्न, अभी भी बाकी है दम

Return from Gold: अगर पिछले एक साल का हिसाब-किताब देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। जहां शेयर बाजार ने निवेशकों को ज्यादा खुश नहीं किया, वहीं सोने ने कमाल कर दिया। हालात ऐसे बने कि लोग जोखिम से दूर भागे और सेफ हैवन एसेट्स की तरफ मुड़ गए। इसका फायदा सोने ने उठाया। अक्षय तृतीया 2025 के बाद से सोने ने जोरदार रिटर्न दिया है। दुनिया भर में तनाव, युद्ध जैसे हालात और आर्थिक अनिश्चितता ने निवेशकों को डराया। ऐसे में लोगों ने सोने पर भरोसा जताया। केंद्रीय बैंकों ने भी जमकर खरीदारी की। नतीजा ये हुआ कि सोना फिर से “मुश्किल वक्त का साथी” साबित हुआ।