Stock Market Today: सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी में भी अच्छी तेजी, जानिए इस खरीदारी के पीछे वजह

Indian stock market: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को हरे निशान के साथ हुई। इससे पहले सोमवार को बाजार गिरावट के साथ खुले और मामूली उतार-चढ़ाव के बाद बिना किसी बड़े बदलाव के साथ बंद हुए। स्टॉक एक्सचेंज से मिले आंकड़ो के मुताबिक शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने 683.20 करोड़ रुपये की इक्विटीज खरीदी। आज के करोबार में गिफ्ट निफ्टी 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ खुले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में इक्विटीज सीमित दायरे में रहेगी और बाजार पर भू-राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव रहेगा