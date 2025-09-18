Gold Silver Price Today: अमेरिका से एक संकेत और औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए भाव

अमेरिकी ब्याज दरों में गिरावट के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखी गई है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार रात प्रमुख ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती घोषित की है। दिसंबर 2024 के बाद पहली बार फेड ने ब्याज दर को घटाया है। साथ ही फेड ने 2025 में 2 और रेट कट के संकेत दिए हैं। ब्याज दर कम होने से निवेशकों को बैंकों से सस्ता कर्ज मिल पाएगा। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने से निवेशक शेयर बाजारों में अधिक पैसा लगाएंगे और सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हो सकता है।